Обзор иноСМИ: «униженный» Макрон и «неразумный» отказ Киева от переговоров

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Экс-инспектор ООН: США «унизили» Макрона

Бывший офицер Корпуса морской пехоты США, экс-инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер заявил в эфире Judging Freedom, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц «оказались в неловком положении» из-за снижения поддержки Украины со стороны США. По версии Риттера, США оставили Макрона «в подвешенном состоянии» и «унизили» его.

Военный считает, что именно на США лежит ответственность за испортившиеся отношения России и ЕС. Риттер напомнил, что ранее Макрон выступал за единую систему безопасности Евросоюза и России. Макрон продолжил следовать плану США, публично допустив возможность ввода европейских войск на Украину. Однако даже генсек НАТО Йенс Столтенберг не поддержал французского президента в этом, отмечает Риттер.

Шольц, Макрон и Туск обсудят разногласия по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Берлин 15 марта, чтобы встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем и «снизить напряженность вокруг Украины, выплеснувшуюся наружу в последние недели». Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных немецких и французских чиновников. По словам одного из них, премьер Польши Дональд Туск присоединится к Макрону и Шольцу позже в тот же день для возрождения Веймарского треугольника (группа по развитию сотрудничества между Польшей, Германией и Францией).

Лидеры стран рассчитывают, что встреча станет демонстрацией единства после напряженного периода, когда «франко-германские трения по поводу Украины переросли в открытую вражду», отмечает издание. Давно нарастающая напряженность многократно усилилась в конце февраля, когда Макрон допустил возможность отправки западных войск на Украину. Более осторожный Шольц возразил, что это исключено. Несколько дней спустя Макрон, «похоже, ответил непосредственно Шольцу», сказав, что Европа «явно переживает момент, когда нельзя быть трусами». Немецкие чиновники в частном порядке жалуются, что делающий жесткие заявления Макрон не оказал Украине такой же военной поддержки, как Германия.

Немецкий политик назвал неразумным отказ Украины от переговоров

Лидер немецкой партии «За здравомыслие и справедливость» Сара Вагенкнехт в интервью Welt-TV призвала активизировать мирные усилия, чтобы положить конец украинскому кризису. Дискуссии о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus она назвала «очень опасными».

Вагенкнехт подчеркнула, что Германия должна сделать все возможное, чтобы не быть втянутой в конфликт. По ее мнению, в случае с утечкой разговора немецких военных скандал не в самом факте утечке, а в том, что офицеры ВВС Германии «спокойно говорят о том, как немецкое оружие может быть использовано для нападения на цели в России». Вагенкнехт отметила, что многие - от папы римского до Турции - выдвигали мирные инициативы, но «из Киева приходят только отказы». Политик назвала это неразумным, отметив, что ситуация развивается в ущерб Украине, «поэтому срочно нужно попытаться договориться уже сейчас». В последние годы Украина рассчитывала только на «военную карту», но ничего не добилась, подчеркнула Вагенкнехт.

Time: Путин назвал условия применения ядерного оружия

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова применить ядерное оружие, если возникнет угроза ее государственности, суверенитету или независимости, пишет Time. Как отмечает американский журнал, президент России выразил надежду, что США воздержатся от действий, которые могут спровоцировать ядерный конфликт.

The Times подчеркивает, что это заявление Путина стало еще одним резким предупреждением Западу в преддверии президентских выборов, которые пройдут в РФ на этой неделе. В новом интервью российскому государственному телевидению Путин охарактеризовал своего американского коллегу Джо Байдена как политика-ветерана, который полностью понимает возможную опасность эскалации конфликта, отмечает журнал. Путин сказал, что не думает, что мир движется к ядерной войне. При этом он подчеркнул, что ядерные силы России находятся в полной готовности и Москва готова к такому сценарию «с военно-технической точки зрения».

Шведских солдат отправят в Латвию под командование канадцев

В рамках своего первого задания в составе НАТО Швеция получила указание направить в Латвию от 450 до 550 солдат, которые будут находиться в стране под канадским командованием. Об этом сообщает Göteborgs-Posten.

По данным издания, шведский и датский батальоны в Латвии будет сменять друг друга каждые шесть месяцев. В распоряжении батальонов будут танки, боевые машины пехоты и артиллерийские системы. Также Швеция в ближайшее время начнет воздушное патрулирование акватории Балтийского моря на истребителях Gripen.