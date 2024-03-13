Болгария готовится к выдаче шенгенских виз россиянам с апреля

Болгария начала подготовку к выдаче россиянам шенгенских виз с апреля, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на посольство Болгарии в Москве.

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В АТОР напомнили, что с 31 марта Румыния и Болгария частично присоединятся к шенгенской зоне.

«В болгарской дипмиссии сообщили о готовности начать в апреле выдачу шенгенских виз в РФ. Однако сколько времени потребуется российскому заявителю на получение болгарского шенгена, уточнить не смогли», — говорится в сообщении ассоциации.

О сроках начала выдачи виз и о том, где именно будет это происходить, в посольстве Болгарии не смогли ответить однозначно, так как по этому вопросу всё ещё ведутся консультации.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС принял решение ввести «частичный Шенген» для Румынии и Болгарии с марта 2024 года.