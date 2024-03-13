Пока вы спали: Путин о предвыборной ситуации в США и новые победы ВС РФ

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CNN: Трамп набирает необходимые для выдвижения кандидатом на выборах голоса

Бывший американский лидер Дональд Трамп набирает необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, экс-президент выигрывает первичные выборы в штатах Вашингтон, Джорджия и Миссисипи, что обеспечивает ему поддержку 1 219 делегатов к настоящему моменту.

По правилам Республиканской партии, претендент должен набрать 1 215 голосов делегатов для выдвижения.

МО РФ заявило об уничтожении командного пункта ВСУ на южнодонецком направлении

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 в ходе специальной военной операции уничтожили командный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

Это произошло на южнодонецком направлении.

Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Антонов заявил, что поставляемые Соединенными Штатами Украине вооружения будут уничтожены

Поставляемые Вашингтоном Киеву вооружения будут уничтожены, они не остановят спецоперацию, а только приведут к увеличению жертв среди мирных жителей Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла России в США Анатолия Антонова.

Так он прокомментировал выделение очередного пакета военной помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов. Дипломат указал, что новая техника будет сожжена и уничтожена.

Антонов отметил, что вашингтонская «администрация подтвердила неизменность пагубного курса на затягивание военного конфликта на Украине».

В Китае заявили, что продажи США вооружений Тайваню превращают остров в "пороховую бочку"

Продажи Вашингтоном вооружений Тайваню превращают остров в пороховую бочку, ставят его жителей перед серьезной угрозой, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюйя.

По его словам, Китай решительно выступает против таких шагов. Так дипломат прокомментировал предоставление Минобороны США контракта на $250 млн на производство для Тайваня четырех беспилотных летательных аппаратов MQ-9B SkyGuardian, предназначенных для морской разведки.

Пресс-секретарь призвал американскую сторону придерживаться принципа «одного Китая», прекратить продажу оружия Тайваню и военные контакты с ним, чтобы избежать дальнейшего нагнетания напряженности.

Путин рассказал о предвыборной ситуации в США

Предвыборная ситуация в Соединенных Штатах приобретает все более нецивилизованный характер, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента России Владимир Путина.

По его словам, американская политическая система не может претендовать на роль демократической.