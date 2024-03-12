Школьница из Луганска Фаина Савенкова написала открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону на фоне его заявлений о России и помощи Украине. Текст послания приводит «РИА Новости».

Ранее Макрон заявлял, что главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока не пришли к соглашению по этому вопросу.

«Господин Макрон, я подросток, живущий в Донбассе все эти годы ужасной агрессии Украины против своего когда-то народа. И все оружие, которое вы поставляете Украине, представляет опасность для моей семьи. Мы живем под обстрелами по вашей вине», — написала в своем письме Савенкова.

Она отметила, что Запад «ведет войну до последнего украинца», но теперь ему и этого стало «мало и он хочет ввести войска НАТО на Украину». По словам школьницы, такое решение приведет к тому, что Франция будет «воевать до последнего француза, которым придется узнать, что такое мобилизация, смерти близких и разрушенные города». В связи с этим Савенкова назвала Макрона военным преступником и лжецом, подчеркнув, что граждане республики сами выбирают «жить им в мире или быть уничтоженными в огне третьей мировой войны».

Также она указала, что данное ее письмо является не первым адресованным президенту Франции.

«Как раз на первое письмо его канцелярия ответила, пообещав, что Франция приложит все усилия, чтобы минские соглашения были выполнены», — добавила школьница, отметив, что вместо этого Лондон и Берлин «спокойно вооружали» Киев.

В заключение Савенкова подчеркнула, что в этот раз она адресует свои слова жителям Франции, поскольку «на руководство республики она уже не рассчитывает».

Напомним, что весной 2021 года школьница записывала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призывала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. После этого она была включена в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец».