В Анкаре объяснили слова Эрдогана о «последних выборах»

Слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о «последних выборах» не означают его ухода из политики, такой повестки нет. Такое объяснение высказыванию главы дали «РИА Новости» в правящей в стране Партии справедливости и развития.

На прошлой неделе Эрдоган заявил, что грядущие муниципальные выборы станут последними в его политической карьере с учетом действующего в стране законодательства. Многие восприняли эти слова как знак того, что президент Турции полностью уйдет из политики.

В Партии справедливости и развития эти предположения опровергли, сказав, что слова Эрдогана не означают его ухода из политики, такой повестки нет.

Эрдоган заявил, что выборы 31 марта станут для него последними

Напомним, что муниципальные выборы в Турции запланированы на 31 марта.