В Белом доме пояснили критику Байдена в адрес Орбана

Президент США Джо Байден не отказывается от своей жесткой критики в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Это подтвердил на брифинге для журналистов помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Конечно, президент не отказывается от своего заявления. И я не сдаю назад, не пытаюсь смягчить его заявление", - подчеркнул советник главы администрации США.

Он отвечал на просьбу уточнить, сожалеет ли Байден по поводу своих недавних высказываний о том, что Орбан якобы стремится к диктатуре, пытается ли теперь Вашингтон отказаться от собственных слов, вызвавших решительный протест Будапешта.

Орбан встретился с Трампом

При этом Салливан утверждал, что позиция США - "диаметральная противоположность лжи". Во лжи американскую администрацию обвинил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Мы не скрываем свою глубокую обеспокоенность нападками [правительства] Венгрии на демократические институты, включая судебную систему; коррупцией в Венгрии, другой эрозией демократии в Венгрии, вызванной ее руководством. Мы этим глубоко озабочены, мы напрямую с ними контактировали по этому поводу", - заявил помощник президента США.

Он напомнил, что американские "должностные лица говорили с этой трибуны на данную тему".

"И мы продолжим поступать таким образом", - пообещал Салливан.

В конце минувшей недели демократ Байден выразил обеспокоенность по поводу встречи Орбана с экс-президентом США республиканцем Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. По версии Байдена, венгерский премьер говорил, что не верит в демократию и стремится к диктатуре. МИД Венгрии назвал слова Байдена об Орбане ложью и вызвал американского посла в Будапеште Дэвида Прессмана. Как отметил Сийярто, в Венгрии считают, что своими высказываниями глава американской администрации оскорбил всю страну.