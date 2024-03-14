В Латвии заявили, что россиян не привлекут к ответственности за участие в выборах

Россияне, которые проголосуют на выборах президента РФ в Риге, не будут привлекаться к уголовной ответственности. Об этом сообщила министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере.

"Участие в голосовании в российском посольстве не служит нарушением законодательства Латвии само по себе и не влечет за собой никакого наказания", - привел ее слова портал Delfi.

Глава Минюста указала, что власти республики "не хотят устраивать международный скандал и намерены действовать как демократическое государство".

Накануне посольство России в Латвии сообщило, что власти республики не ответили на требования РФ о предоставлении гарантий неприкосновенности россиянам, которые проголосуют на выборах президента в эти выходные.

Ранее Либиня-Эгнере заявила, что власти Латвии рассматривают голосование на выборах президента России как поддержку специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Она добавила, что граждане РФ, которые придут в посольство отдать свой голос на выборах, могут быть привлечены к уголовной ответственности.