Клинтон разочарован, что не смог сделать Россию партнером НАТО

Экс-президент США Билл Клинтон, выступая на приуроченной к 25-летию вступления Чехии в НАТО конференции, выразил сожаление, что его усилия сделать РФ партнером НАТО не увенчались успехом.

"Я сделал все, что мог, - приводит слова Клинтона информационное агентство ČTK. - Не жалею ни об одной минуте, потраченной на попытки сделать Россию партнером".

В своем выступлении на конференции занимавший пост президента США с 1993 по 2001 год Клинтон напомнил об Основополагающем акте Россия - НАТО, подписанном в мае 1997 года.

"Мы потерпели неудачу, Россия пошла в другом направлении", - сказал он.

В ближайшие 25 лет, по его словам, вновь наступит время, когда появится шанс написать "новую историю, которая будет лучше", чем вырисовывающаяся сейчас.

Клинтон высоко оценил поддержку Чехии Украине. Он особо отметил чешскую инициативу закупить на средства западных государств артиллерийские снаряды для Киева в третьих странах.

Выступивший на конференции президент Чехии Петр Павел сказал, что Запад был шокирован действиями РФ на Украине. Когда завершится конфликт, по его словам, нельзя спрогнозировать. Членство Чехии в НАТО гарантирует, что республику не постигнет такая же судьба, как Украину, заявил он.

Павел не исключил, что ситуация в сфере европейской безопасности вынудит государства НАТО увеличить отчисления на оборону. Чехия сейчас ежегодно направляет на эти цели 2% ВВП.

"Ситуация, вероятно, потребует, чтобы мы направляли на оборону еще больше [средств]", - сказал президент.

Североатлантический альянс, по его словам, должен извлечь опыт из того, что происходит на Украине.