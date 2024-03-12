В Киеве хотят обсудить с Макроном возможную отправку западных военных на Украину

Инициатива президента Франции Эмманюэля Макрона о возможном направлении на Украину военных стран Запада будет обсуждаться во время его предстоящего визита на Украину. Уверенность в этом выразил

"Мы благодарны Франции за инициативу или дискуссию, связанную с возможным присутствием военного компонента на территории Украины, - сказал он в эфире украинского телемарафона. - Другой вопрос - в каком статусе, будь то инструкторы или военные для разминирования или для других заданий".

Сибига считает, что такая дискуссия уже началась.

"И я также могу четко сказать, что она знаменует и то, что ничего не исключено. Это тоже важно. И я уверен, что эта тематика тоже будет предметно обговорена во время будущего визита Макрона на Украину", - добавил замглавы офиса президента Украины.

26 февраля президент Франции заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по данному вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. После конференции представители большинства стран-участниц встречи заявили, что не планируют направлять войска на Украину, и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк позже заметил, что заявление Макрона о возможности отправки западных войск на Украину переводит дискуссию о помощи Запада Киеву на иной уровень.