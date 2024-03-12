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Сийярто назвал слова Байдена об Орбане ложью и вызвал посла США

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал заявление президента США Джо Байдена о венгерском премьер-министре Викторе Орбане ложью, а также вызвал американского посла в Будапеште Дэвида Прессмана.

Сийярто назвал слова Байдена об Орбане ложью и вызвал посла США
© globallookpress.com

Он рассказал, что послу задали вопрос, может ли он точно сообщить, где и когда Орбан говорил, что не верит в демократию, однако ответа не последовало, передаёт ТАСС.

«Это чрезвычайно осложняет двусторонние отношения, потому что это оскорбляет не правительство, не премьер-министра, а всю страну», — добавил Сийярто.

Ранее Орбан заявил, что будет плохо, если Байден переизберётся на второй срок.

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