На пост генсека НАТО появился новый претендент

Президент Румынии Клаус Йоханнис рассказал на брифинге, что решил стать кандидатом на должность генерального секретаря НАТО. Об этом пишет РИА «Новости».

Политик отметил, что выдвигает свою кандидатуру «со всей ответственностью». Он добавил, что решение принято на базе полученного за два мандата в качестве президента Румынии опыта.

По его словам, он глубоко понимает проблемы, с «которыми сталкивается НАТО, Европа и регион в целом».

Напомним, что эксперты ранее назвали ряд европейских политиков, которые могли бы претендовать на пост главы альянса. Среди них бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава правительства Эстонии Кая Каллас, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.