Королева Камилла появилась на службе Дня Содружества с брошью Елизаветы II

Накануне в Лондоне состоялась ежегодная служба в честь Дня Содружества. Королевскую семью на мероприятии представляли королева Камилла, принц Уэльский Уильям, принцесса Анна, а также принц Эдвард и его супруга Софи, герцог и герцогиня Эдинбургские. Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Король Карл III и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон пропустили службу по состоянию здоровья. Оба они восстанавливаются после операций.

Королева Камилла появилась на службе в ярко-голубом пальто британского модельера Брюса Олдфилда. Ее Величество сочетала пальто с той же шляпкой Philip Treacy в тон наряду, украшенной перьями. Образ дополнили сапоги Russell & Bromley и сумка Bottega Veneta, говорится в статье.

Из украшений королева надела жемчужные серьги с бриллиантами, а также украсила пальто массивной драгоценной брошью. Она представляет собой два сердца, соединенных короткой цепочкой. В центре перевернутого сердца — крупный круглый аквамарин, вокруг него — серебряная вязь и россыпь бриллиантов.

Британская королевская семья продолжает бороться со слухами об исчезновении Кейт Миддлтон, супруги принца Уильяма. Герцогиня Кембриджская не выходила в свет с конца прошлого года. И у многих поклонников возникла мысль, что она подала на развод или находится в коме после операции. Дабы прекратить домыслы, Кенсингтонский дворец опубликовал снимок Кейт вместе с детьми после всех медицинских процедур. Но это лишь усилило слухи — снимок многим показался сгенерированным нейросетью, кроме того, на нем у Кейт не было обручального кольца. Куда пропала принцесса Уэльская и что с ней могло случиться, разбиралась «Вечерняя Москва».