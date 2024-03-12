В Грузии объяснили отказ от запрета на авиасообщение с Россией

Грузия не введет запрет на авиасообщение с Россией и не присоединится к западным санкциям против Москвы, потому что должна действовать, исходя из своих интересов. Так позицию Тбилиси объяснил генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, передает РИА Новости.

«Мы не будем и не можем делать шаг, который, как мы знаем с самого начала, может нанести вред нашей стране», — сказал Каладзе.

Он отказался вступать в полемику с главой фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией, который выставил Тбилиси ультиматум о прекращении авиасообщения, и пожал Украине мира.

Арахамия потребовал от Грузии прекратить авиасообщение с Россией

Ранее Арахамия заявил, что Грузии, чтобы нормализовать отношения с Украиной, следует прекратить авиасообщение с Россией, освободить бывшего президента Михаила Саакашвили и перестать помогать Москве избегать западных санкций.