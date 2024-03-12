Глава Гагаузии заявила, что в Молдавии ее хотят наказать за встречу с Путиным

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул не исключила провокаций в отношении нее из-за визита в Россию со стороны властей Молдавии. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 24".

"Сейчас обстановка тихая. Есть предпосылки того, что могут быть каждый момент разные провокационные", - сказала она.

Гуцул предположила, что это могут быть уголовные преследования, давление от действующей власти. Глава Гагаузской автономии посетовала, что ее встреча с президентом России Владимиром Путиным "взбудоражила провластные СМИ и представителей власти" республики.