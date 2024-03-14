США провели тайные переговоры с Ираном на фоне нападений в Красном море

В январе 2024 года США провели тайные переговоры с Ираном, чтобы попытаться убедить его повлиять на хуситов (правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах»). Такие шаги были предприняты на фоне их нападений на корабли в Красном море, пишет газета Financial Times (FT).

Дипломатические переговоры прошли в Омане, при этом представители США и Ирана не контактировали напрямую — роль посредников выполняли оманские официальные лица. Результат переговоров неизвестен.

СМИ: хуситы атаковали американский военный корабль в Красном море

Прежде движение «Ансар Аллах» предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. Хуситы призывали другие страны отозвать свои экипажи и не приближаться к ним в море. Некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Красное море.

Ранее сообщалось, что из-за атак движения «Ансар-Аллах» в Красном море вырос спрос на железнодорожные перевозки из Азии в Европу по России.