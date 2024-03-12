Обзор иноСМИ: Ле Пен на пути к президентству и неготовность Европы в конфтикту с Москвой

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Bloomberg: у Ле Пен есть шанс стать президентом в 2027 году

Крайне правая французская партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» лидирует в опросах общественного мнения, проведенных перед июньскими выборами в Европарламент, а президентская партия Эммануэля Макрона «Возрождение» и ее союзники отстают. По версии Bloomberg, у Ле Пен есть шанс превратить эту поддержку в победу на президентских выборах в 2027 году.

Агентство отмечает, что Макрон не сможет баллотироваться на следующих выборах президента Франции - сейчас идет его второй и последний срок. На выборах 2022-го Ле Пен набрала 41,5 процента голосов во втором туре и привела свою партию к рекордным 89 местам в парламенте. В случае победы Ле Пен в 2027 году к власти во Франции придет некогда маргинальное политическое движению, выступавшее за ослабление связей с ЕС и налаживание отношений с Россией.

«Нет, западные войска не следует отправлять на Украину»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправку западных войск на Украину «больше нельзя исключать». Эта идея - опасная и непрактичная, пишет Харрисон Стетлер в своей статье для американского журнала Jacobin. По словам Стетлера, такой тип «нахальных выпадов» стал визитной карточкой дипломатии Макрона в последние годы. Автор статьи назвал это «дешевой смелостью, компенсирующей отсутствие реальной стратегии и политических вариантов».

ЕС сталкивается с хрупкостью своей перегруженной оборонной промышленности и истощенными военными запасами после двух лет кризиса, а также с долгосрочной перспективой стать единственным преданным спонсором Украины. Неудивительно, что мало кто в Европе поддержал Макрона, отметил автор. Германия ответила, что ни при каких обстоятельствах ее солдаты не будут отправлены на Украину - эту позицию подтвердили и другие государства ЕС: от Италии и Испании до Польши и Чехии. Последние данные о военном производстве показывают, что Евросоюз отстает от своих собственных целей, подчеркнул Стетлер. В 2023 году военные расходы ЕС увеличились на 4,5 процента - в среднем до 1,6 процента ВВП по всему блоку. Это все еще значительно ниже порога НАТО в два процента ВВП.

Российская экономика снова опровергла прогнозы пессимистов

За два года, прошедшие с февраля 2024-го, российская экономика не раз бросала вызов предсказаниям пессимистов, пишет The Economist. Финансовый коллапс, который на Западе предрекали стране весной 2022 года, так и не случился.

Инфляция была одной из последних угроз: в 2023 году цены в России быстро выросли и экономисты полагали, что они могут выйти из-под контроля. Однако российская экономика, похоже, в очередной раз доказала, что пессимисты ошибаются. Новые данные будут опубликованы 13 марта и, как ожидается, февральский рост цен в месячном исчислении составит 0,6 процента по сравнению с 1,1 процента в конце прошлого года. Инфляция в годовом исчислении, вероятно, больше не растет, подчеркивает The Economist. Многие аналитики ожидают, что в ближайшее время показатели инфляции упадут до четырех процентов - целевого показателя российского Центробанка.

Борис Джонсон примет участие в британской предвыборной кампании

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «вернется на всеобщие выборы», пишет The Times. Ожидается, что политик будет участвовать в кампании по поддержке консерваторов на всеобщих парламентских выборах.

The Times отмечает, что нынешний премьер Риши Сунак и Джонсон поссорились на фоне отставки последнего, но в последние месяцы их отношения наладились. Бывший премьер, скорее всего, будет участвовать в предвыборных мероприятиях на севере Англии и в Мидлендсе, поскольку тори стремятся вернуть себе избирателей, которые помогли Джонсону получить большинство (80 мест) в Палате общин в 2019 году. По данным источников The Times, Джонсон будет посещать избирательные округа, произносить речи, а его фотографии появятся в листовках.

Глава Airbus: Европа не готова к конфликту с Россией

Глава крупнейшей в Европе аэрокосмической и оборонной компании Airbus Гийом Фори заявил, что Европа не готова к конфликту с Россией или к выходу США из НАТО. Как пишет The Guardian, Фори считает, что европейским странам необходимо увеличить расходы на военную технику.

По мнению главы Airbus, настал «определяющий момент» для оборонной промышленности континента. По словам Фори, европейские страны слишком сильно полагались на США в вопросах своей безопасности и военной техники и стали «недостаточно критичными» в ключевых областях обороны. Он призвал ЕС и Великобританию объединить усилия и, в частности, объединить конкурирующие программы истребителей. The Guardian напомнила, что Airbus производит военную технику - от истребителей Eurofighter Typhoon до вертолетов. Фори подчеркнул, что в последние десятилетия Европа все больше полагалась на американское оборудование, это способствовало упадку ее собственной промышленной базы. Американский истребитель-невидимка F-35 сейчас эксплуатируется в Британии, Германии, Бельгии, Италии и Нидерландах.