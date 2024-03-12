Восстание банд: что происходит на Гаити

На Гаити продолжаются беспорядки вооруженных банд. Как сообщает ТАСС, преступники контролируют уже около 80% территории столицы Порт-о-Пренса. На фоне сложнейшего социального кризиса премьер-министр Гаити Ариэль Анри, так и не смог вернуться на остров и подал в отставку.

Восстание банд началось 1 марта, когда вооруженные преступники напали на полицейские участки и международный аэропорт Порт-о-Пренса. Группировки удачно воспользовались отсутствием премьера Анри, который в тот момент находился в Кении. 3 марта банды напали на главную тюрьму в Порт-о-Пренсе и выпустили несколько сотен содержавшихся в ней заключенных. Несмотря на чрезвычайное положение, правоохранителям так и не удалось подавить беспорядки.

Что сейчас происходит на Гаити - в галерее "Рамблера".