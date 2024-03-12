$90.63-0.1299.13+0.25
Войти в почту

Восстание банд: что происходит на Гаити

Slide 1 of 20
Протестующие на демонстрации с требованием отставки премьер-министра Ариэля Анри
1/16
Протестующие на демонстрации с требованием отставки премьер-министра Ариэля Анри 
© EPA/TACC
Мужчина в маске на одной из улиц столицы Гаити
2/16
Мужчина в маске на одной из улиц столицы Гаити 
© EPA/TACC
Гражданские покидают свои дома после нападения вооруженных банд в Порт-о-Пренсе
3/16
Гражданские покидают свои дома после нападения вооруженных банд в Порт-о-Пренсе 
© EPA/TACC
Люди собираются вокруг тюрьмы в Порт-о-Пренсе, Гаити
4/16
Люди собираются вокруг тюрьмы в Порт-о-Пренсе, Гаити 
© EPA/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Раненый мужчина ожидает лечения в медицинском центре в Порт-о-Пренсе
5/16
Раненый мужчина ожидает лечения в медицинском центре в Порт-о-Пренсе 
© EPA/TACC
Женщина у национальной тюрьмы в Порт-о-Пренсе
6/16
Женщина у национальной тюрьмы в Порт-о-Пренсе 
© EPA/TACC
Мужчина плачет рядом с убитым человеком возле полицейского участка
7/16
Мужчина плачет рядом с убитым человеком возле полицейского участка 
© EPA/TACC
Рабочие тушат пожар в офисе энергетической компании Гаити во время акции протеста с требованием отставки премьер-министра Ариэля Генри
8/16
Рабочие тушат пожар в офисе энергетической компании Гаити во время акции протеста с требованием отставки премьер-министра Ариэля Генри 
© AP/TACC
Протестующие на демонстрации с требованием отставки премьер-министра Ариэля Анри
9/16
Протестующие на демонстрации с требованием отставки премьер-министра Ариэля Анри 
© EPA/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Полицейский целится в толпу во время демонстрации с требованием отставки премьер-министра Ариэля Анри
10/16
Полицейский целится в толпу во время демонстрации с требованием отставки премьер-министра Ариэля Анри 
© EPA/TACC
Люди перевохят свои вещи в безопасное место во время беспорядков
11/16
Люди перевохят свои вещи в безопасное место во время беспорядков 
© EPA/TACC
Сотрудники полиции и армии охраняют международный аэропорт Туссен-Лувертюр в Порт-о-Пренсе
12/16
Сотрудники полиции и армии охраняют международный аэропорт Туссен-Лувертюр в Порт-о-Пренсе 
© EPA/TACC
Ситуация в столице Гаити после активизации преступных группировок
13/16
Ситуация в столице Гаити после активизации преступных группировок 
© EPA/TACC
Заключенные национальной тюрьмы Гаити после нападения вооруженных банд в Порт-о-Пренсе
14/16
Заключенные национальной тюрьмы Гаити после нападения вооруженных банд в Порт-о-Пренсе 
© EPA/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Сотрудники правоохранительных органов на улицах столицы Гаити
15/16
Сотрудники правоохранительных органов на улицах столицы Гаити  
© AP/TACC
Уличные торговцы бегут от насилия во время столкновений между полицией и бандами в Порт-о-Пренсе
16/16
Уличные торговцы бегут от насилия во время столкновений между полицией и бандами в Порт-о-Пренсе 
© AP/TACC

На Гаити продолжаются беспорядки вооруженных банд. Как сообщает ТАСС, преступники контролируют уже около 80% территории столицы Порт-о-Пренса. На фоне сложнейшего социального кризиса премьер-министр Гаити Ариэль Анри, так и не смог вернуться на остров и подал в отставку.

Восстание банд началось 1 марта, когда вооруженные преступники напали на полицейские участки и международный аэропорт Порт-о-Пренса. Группировки удачно воспользовались отсутствием премьера Анри, который в тот момент находился в Кении. 3 марта банды напали на главную тюрьму в Порт-о-Пренсе и выпустили несколько сотен содержавшихся в ней заключенных. Несмотря на чрезвычайное положение, правоохранителям так и не удалось подавить беспорядки.

Что сейчас происходит на Гаити - в галерее "Рамблера".

В мире
Фото
Кения
Рамблер: главные новости