В Киргизии объявили в розыск российского бизнесмена и главу компании «Капитал Груп» (Capital Group) Павла Тё. Об этом со ссылкой на Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) республики сообщает «Интерфакс».

Правоохранители разыскивают предпринимателя, известного в криминальных кругах как Паша Кореец, по подозрению в финансировании ОПГ Камчы Кольбаева (известного как Коля Киргиз). Тё был также заочно арестован Октябрьским судом Бишкека, в данный момент готовится объявление бизнесмена в международный розыск, в том числе в странах СНГ.

Кольбаев был ликвидирован 4 октября 2023 года в ходе спецоперации ГКНБ. В 2012 году он был включен спецслужбами США в список крупнейших наркобаронов в мире. По данным американского Минфина, Кольбаев состоял в международной преступной группировке «Братский круг», был замешан в торговле людьми, взятках, и других нарушениях закона.

В ноябре прошлого года МВД России объявило в розыск российского бизнесмена Рубена Татуляна, известного как Робсон. Сообщается, что может быть связано с тем, что Татулян был лидером крупнейшей на Кубани организованной преступной группировки (ОПГ) и причастен к совершению мошеннических схем при строительстве в Сочи жилых домов и торговых центров при содействии местных застройщиков. Предположительно, предпринимателя находится за границей. У мужчины есть дипломатический паспорт, полученный в Абхазии в 2022 году.