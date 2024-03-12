В ЕК порекомендовали начать переговоры с БиГ о членстве в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) объявит во вторник, 12 марта, о рекомендации приступить к переговорам с Боснией и Герцеговиной о вступлении в Евросоюз. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на заседании Европарламента в Страсбурге, которую транслировала пресс-служба ЕК.

© Газета.Ru

"Конечно, для вступления в наш союз необходим больший прогресс", - отметила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что страна показывает, что она может "соответствовать критериям членства", а жители стремятся стать частью европейской семьи.

В начале марта сербский президент Александар Вучич обратил внимание, что Запад не заинтересован в независимой и самостоятельной Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины. — "Газета.Ru"). Аналогичное заявление сделали российский министр иностранных дел Сергей Лавров и главы республики Милорад Додик. По их мнению, вмешательство Запада во внутренние дела Боснии и Герцеговины осложнило обстановку внутри страны и ее энтитета.