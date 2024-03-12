Армения с Азербайджаном в ближайшее время начнут процесс делимитации

Процесс делимитации границы между Арменией и Азербайджаном может начаться с Тавушской области Армении. Об этом на брифинге заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.

"Не исключено, чтобы процесс делимитации начался с Тавушской области", - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что при принятии решений по этому вопросу необходимо исходить из "полного анализа ситуации". Пашинян обратил внимание, что в ходе переговоров создавалось впечатление, что, не исключен "обмен территориями". Но премьер-министру Армении это представляется "маловероятным".

По мнению Пашиняна, необходимо "показать заинтересованность", чтобы процесс делимитации и демаркации сдвинулся с места. Он отметил важность "учесть три пункта": юридическая составляющая, решение функциональных вопросов (работа инфраструктуры и безопасность жителей). По его словам, только в этом случае делимитированная граница должна стать "железной гарантией" долговременной стабильности. Пашинян предрек начало процесса делимитации с Азербайджаном в "ближайшее время".