Пашинян заявил, что Армения намерена охранять свой аэропорт без содействия РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что Ереван обратился к Москве по вопросу самостоятельного осуществления пограничного контроля в столичном аэропорту Звартноц. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», об этом он сказал на пресс-конференции во вторник, 12 марта.

По словам Пашиняна, благодаря развитию в Армении государственных институтов, а также полученному опыту, в том числе от российских пограничников, погранслужба Армении стала способна «самостоятельно осуществлять погранконтроль без содействия российской стороны».

«Погранвойска Армении с письмом обратились к Погранвойскам России в Армении, поблагодарили за службу в аэропорту и обеспечение безопасности, осуществление погранконтроля, за содействие и услуги с момента обретения независимости», — рассказал премьер.

Напомним, что 7 марта глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что страна в состоянии обеспечивать работу пограничной службы аэропорта Звартноц без помощи России. Незадолго до этого секретарь Совбеза республики Армен Григорян рассказал, что Ереван направил официальное письмо в Москву для прекращения деятельности российских пограничников.