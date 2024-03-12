Шведов призвали запастись консервами на случай войны с Россией

Власти Швеции попросили местных собирать тревожный чемоданчик на случай войны с Россией, пишет Sud Ouest. Ura.Ru

«Консервы, портативный фильтр для воды, аптечка и радио. Это то, чем рекомендует запастись правительство», — говорится в материале. Lenta.ru

Глава агентства по чрезвычайным ситуациям Шарлотт Петри Горницка рассказала изданию, что концепция "тотальной обороны" предусматривает подготовку населения к самостоятельному выживанию в условиях кризиса. Так, до конца 2024 года ведомство планирует разослать по стране брошюры с правилами поведения на случай пессимистического развития событий. Российская газета