США выделят более 100 миллионов долларов на поддержку Гаити

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о планах по выделению 133 миллионов долларов на поддержку охваченного беспорядками острова Гаити. Об этом сообщает информационное агентство AFP.

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В ходе внеочередного заседания Карибского сообщества (КАРИКОМ) на Ямайке глава американской дипломатии отметил, что США выделят 100 миллионов долларов на организацию международной миссии по поддержке безопасности на Гаити и гуманитарную помощь в размере 33 миллионов долларов. Таким образом, общая сумма, которую Соединенные Штаты предоставили данному островному государству за последние несколько лет, достигнет отметки в 333 миллиона долларов.

Ранее Канада предложила Гаити помощь в размере около 90 миллионов долларов. Другие страны, в том числе Бенин, Франция, Германия, Испания и Ямайка, пообещали оказать финансовую или логистическую поддержку в краткосрочной перспективе.

На встрече КАРИКОМ, на которой также присутствовали представители Франции, Канады и ООН, стороны констатировали, что «Гаити находится в критическом состоянии, фактически на грани катастрофы».

В конце февраля и начале марте вооруженные банды на Гаити начали устраивать беспорядки и совершать вооруженные нападения на полицейские участки, тюрьмы и больницы с целью свержения действующего правительства. Кроме того, преступные группы уже успели захватить некоторые объекты критической инфраструктуры.

Акции насильственного характера местных криминальных структур усилились 8 марта, когда десятки преступников собрались на Марсовом поле в центральной части столицы Гаити (город Порт-о-Пренс), где расположены министерства, посольства, консульства, банки, отели, а также верховный суд и резиденция президента.

Ситуация в сфере безопасности на Гаити начала постепенно ухудшаться с тех пор, как Ариэль Анри стал премьер-министром и исполняющим обязанности президента после убийства Жовенеля Моиза в 2021 году.