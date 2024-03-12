Пока вы спали: удар БПЛА по российской промзоне и заявление Карлсона о Крыме

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БПЛА атаковали объект ТЭК в Нижегородской области

Беспилотные летательные аппараты атаковали объект ТЭК в Кстовской промзоне Нижегородской области, на одной из установок по переработке нефти возник пожар. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Глеб Никитин.

«Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти», — написал он.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Карлсон рассказал американцам о пути возвращения Крыма в состав России

Крым вошел в состав России в результате народного выбора. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в своем интервью с телеведущим Крисом Куомо, передает РИА Новости.

По его словам, русскоязычное население Крыма после переворота на Украине в 2014 году абсолютным большинством проголосовало за то, чтобы стать частью России.

«Я бы сказал, это демократический процесс», — отметил Карлсон.

Хуситы заявили об ударе по американскому кораблю в Красном море

Силы правящего на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) нанесли «точный удар» по кораблю США Pinocchio в Красном море. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на йеменское информационное агентство SABA, передает РИА Новости.

«Хуситы заявили, что выпустили ракеты по американскому кораблю Pinocchio в Красном море», — говорится в сообщении.

Военный представитель хуситов Яхьи Сари подчеркнул, что удар по кораблю был «точным».

Собянин сообщил о сбитом в Раменском городском округе Подмосковья БПЛА

В Раменском городском округе Подмосковья средства противовоздушной обороны отразили атаку дрона, который летел на Москву, разрушений и пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

Он уточнил, что на месте происшествия уже работают специалисты экстренных служб.

Разоблачителя Boeing нашли мертвым после дачи показаний

Бывший инженер Boeing по контролю за качеством Джон Барнетт, который сообщил о проблемах со сборкой воздушных судов, найден мертвым спустя несколько дней после дачи показаний в рамках судебного процесса против компании. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Daily Mail.

Полицейские обнаружили тело 62-летнего мужчины в его автомобиле возле отеля в Южной Каролине. По данным полиции, причиной смерти стала рана, которую Барнетт «нанес сам себе». Расследование продолжается.