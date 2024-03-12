На Украине выдвинули требование к Грузии

Грузия должна прекратить восстановленное в прошлом году авиасообщение с РФ и выпустить из тюрьмы своего бывшего президента Михаила Саакашвили для нормализации отношений с Украиной. Такое заявление сделал лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

— Если говорить о нормализации отношений с Грузией, то для этого есть план: выпустить из тюрьмы и вернуть нашего гражданина Михаила Саакашвили, прекратить прямое авиасообщение с Россией, — написал он в Telegram-канале.

Также, по его словам, грузинские власти должны «прекратить помогать» Российской Федерации, уклоняясь от санкций Запада, «тогда и нормализация отношений будет проходить легко», передает РБК.

В обеих странах в настоящее время нет послов во главе дипломатических миссий.

Грузинские власти выразили озабоченность недружественными действиями со стороны правительства Украины, направленными против народа Грузии. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте кабмина республики 11 марта. Правительство Грузии подчеркнуло, что выражает солидарность народу Украины, и напомнило, что осуждало российскую специальную операцию после ее начала.

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