В США назвали Украину большой проблемой для Байдена

Поддержка Киева — серьезное бремя на плечах президента США Джо Байдена в преддверии выборов следующего лидера страны, и он должен это понимать. Его окружение при этом и вовсе считает, что «проект Украины» более им не выгоден и подходит к концу. Такое мнение выразил полковник армии США в отставке и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен, передает РИА Новости.

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Он подчеркнул, что в Европе и США вопрос военной поддержки Украины стоит ребром: союзники Киева ищут пути выхода. Расмуссен подчеркнул, что речь Джо Байдена в обращении к конгрессу была скорее предвыборной речью, чем рассказом о положении дел в союзе.

«Думаю, президент Байден или, скорее, его ключевой вспомогательный персонал, считают Украину безнадежным делом, проект Украина подходит к концу, по крайне мере, на данный момент», — указал полковник армии США в отставке.

Он напомнил, что Байден в своей речи к конгрессу при этом ясно дал понять, что готов возложить ответственность за поражения Киева на фронте и успехи России на Республиканскую партию.

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Расмуссен считает, на Запада «воцарилась паника», а Байден, сосредоточенный на переизбрании на второй президентский срок, понимает, что Украина — бремя на его плечах.