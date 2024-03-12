Лукашенко уволил послов в трех европейских странах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил от должностей послов страны в трех европейских странах. Соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

В частности, уволены послы страны республики в Швеции, Финляндии и Германии. Кроме того, освобожден от должности глава диппредставительства Белоруссии в Киргизии. Указ подписан 11 марта.

В октябре 2023 года Александр Лукашенко указами он уволил с должности посла Белоруссии на Украине Игоря Сокола и главу диппредставительства республики в Эстонии Вячеслава Качанова.

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