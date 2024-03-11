Турецкая авиакомпания выгнала россиянина с рейса в Бразилию

Москвич Павел Р. пожаловался в социальных сетях на грубое поведение сотрудников авиаперевозчика Turkish Airlines. Об этом пишет портал TourDom.

По его словам, он намеревался навестить своих друзей в Уругвае и Панаме. В связи с этим забронировал авиабилеты Turkish Airlines. Маршрут включал в себя Стамбул, Сан-Паулу, Монтевидео, Панаму.

Павел отметил, что в аэропорту Стамбула всех пассажиров с российскими паспортами выстроили в отдельную очередь. Сотрудники, добавил он, проверяли документы и личные вещи россиян с особым пристрастием.

«Процедура была унизительная, сотрудники вели себя грубо, хамили, что-либо объяснять отказывались», — пожаловался мужчина.

По его словам, проверяющие заявляли, что туристам с российскими паспортами не следует ездить куда-либо вообще.

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Ранее сообщалось, что авиакомпания Turkish Airlines отказалась перевозить в Аргентину туристов из России. В пресс-службе перевозчика заявили, что компании, осуществляющие перелеты в эту страну, обязаны строго следовать определенным правилам.