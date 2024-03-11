В Саксонии поддержали призыв Папы римского к переговорам по Украине

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер поддержал призыв папы Римского к переговорам по Украине и прекращению огня. Его слова приводит «РИА Новости».

Ранее папа Римский Франциск заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг и вести переговоры. Данные слова посчитали призывом к капитуляции Киева.

«Папа Франциск — здравомыслящий человек. Я разделяю его призыв к "смелости вести переговоры"», — сказал Кречмер.

При этом он указал, что в данном вопросе нужно поддержать Украину и назвал агрессором Россию. По словам Кречмера, Запад «должен приложить больше усилий, чтобы положить конец гибели людей в этой войне до выборов в США».