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В США рассказали о выгоде Трампа от поражения Украины

Бывшему лидеру США Дональду Трампу выгодно поражение Украины в конфликте с Россией. Об этом заявил обозреватель издания The Washington Post (WP) Макс Бут.

В США рассказали о выгоде Трампа от поражения Украины
© globallookpress.com

Журналист объяснил, что проигрыш Киева позволит политику обвинить в случившемся своего оппонента на предстоящих президентских выборах, действующего главу государства Джо Байдена.

Бут также упрекнул Трампа в том, что из-за него Республиканская партия превратилась «в пуделя [президента России Владимира] Путина».

Трамп назвал причину украинского конфликта

Ранее Трамп заявил, что причиной украинского конфликта стало неуважение Путина к Байдену. Он подчеркнул, что «этого бы никогда не произошло во время администрации Трампа».

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