Бывшему лидеру США Дональду Трампу выгодно поражение Украины в конфликте с Россией. Об этом заявил обозреватель издания The Washington Post (WP) Макс Бут.
Журналист объяснил, что проигрыш Киева позволит политику обвинить в случившемся своего оппонента на предстоящих президентских выборах, действующего главу государства Джо Байдена.
Бут также упрекнул Трампа в том, что из-за него Республиканская партия превратилась «в пуделя [президента России Владимира] Путина».
Трамп назвал причину украинского конфликта
Ранее Трамп заявил, что причиной украинского конфликта стало неуважение Путина к Байдену. Он подчеркнул, что «этого бы никогда не произошло во время администрации Трампа».
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