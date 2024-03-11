В США рассказали о выгоде Трампа от поражения Украины

Бывшему лидеру США Дональду Трампу выгодно поражение Украины в конфликте с Россией. Об этом заявил обозреватель издания The Washington Post (WP) Макс Бут.

Журналист объяснил, что проигрыш Киева позволит политику обвинить в случившемся своего оппонента на предстоящих президентских выборах, действующего главу государства Джо Байдена.

Бут также упрекнул Трампа в том, что из-за него Республиканская партия превратилась «в пуделя [президента России Владимира] Путина».

Трамп назвал причину украинского конфликта

Ранее Трамп заявил, что причиной украинского конфликта стало неуважение Путина к Байдену. Он подчеркнул, что «этого бы никогда не произошло во время администрации Трампа».