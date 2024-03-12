Молдавский МИД выразил протест послу России

МИД Молдавии выразил протест послу РФ в Кишиневе Олегу Васнецову. Причиной стало открытие избирательных участков на территории Приднестровья.

По информации СМИ, в ПМР откроют шесть участков для голосования на выборах президента России. Глава российской дипмиссии рассказал, что в минувшие годы было открыто около 30 избирательных участков, из которых 27 в Приднестровье.

«Сейчас гораздо меньше, а здесь, в Кишиневе, только один. Недовольство и протест по этим действиям сегодня были высказаны в министерстве иностранных дел», — уточнил Васнецов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия обладает информацией о том, что посольства ЕС в Москве готовят механизмы поддержки несистемной оппозиции перед выборами президента РФ.