В Швеции оценили последствия для НАТО в случае избрания Трампа

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон рассказал в интервью Politico об итогах первой недели королевства в Североатлантическом альянсе. Он отметил, что страна изучает возможности НАТО и намеревается помогать союзникам.

Автор статьи отметил, что Швеция на прошлой неделе вступила в НАТО, чем нарушила 200-летнюю традицию неприсоединения к каким-либо альянсам.

Премьер пояснил, что в ноябре в Овальный кабинет может вернуться 45-й президент США Дональд Трамп, выступающий за реформирование НАТО и прекращение поддержки Украины.

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В связи с этим, заметил Кристерссон, Европе следует заняться укреплением своей обороны, перестать надеяться на помощь со стороны Соединенных Штатов.

Кроме того, уточнил шведский политик, европейские страны должны изучить ситуацию в Тихоокеанском регионе, обратить внимание на то, что происходит в Китае, понять, почему США уделяют КНР так много внимания.

Стратегия ЕС, основанная на полученных данных, «будет больше соответствовать подходу США в отношении Китая», констатировал Кристерссон.

Премьер отметил, что аналитики изучают сферы, в которых шведские военные могут принести наибольшую пользу альянсу. В частности, обсуждается возможность отправки шведских войск в страны Балтии, присоединение к существующим многонациональным бригадам передового присутствия.

Также Швеция готова присоединиться к морскому и воздушному патрулированию, в особенности, в районе Калининградской области РФ, резюмировал Кристерссон