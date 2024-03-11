Байден запросил свыше двух миллиардов долларов на закупку урана

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса 2,2 миллиарда долларов на закупку урана для отказа от поставок из России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект бюджета Вашингтона на 2025 финансовый год.

Согласно тексту документа, речь идет о низкообогащенном уране и высокопробном низкообогащенном уране. Выделение средств на их закупку пока не прошло согласования в Конгрессе.

Названо оружие, припасенное США для массированного удара по России

В качестве основной цели запроса 2,2 миллиардов долларов в проекте указаны долгосрочный запрет на импорт указанных категорий урана из России и инвестиции в американских производителей для снижения зависимости США от РФ.