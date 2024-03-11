МИД Молдавии вызвал посла России

МИД Молдавии вызвал посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова после сообщений СМИ о якобы имеющихся планах открыть в непризнанном Приднестровье участки для голосования на выборах президента РФ 17 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства республики.

Ранее агентство «Новости Приднестровья» рассказало, что российское посольство якобы откроет на левом берегу Днестра шесть участков для голосования.

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В молдавском МИД пояснили, что в «ходе встречи российский дипломат будет проинформирован о несогласии с решением об открытии избирательных участков» на территории Приднестровья.

Напомним, что ранее пресс-секретарь российской дипмиссии в Молдавии Анатолий Лошаков сообщил, что посольство открывает к выборам президента только один участок — в Кишиневе.