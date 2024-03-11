Словакия готова к диалогу о культурном сотрудничестве с Россией

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что, по его мнению, Словакия готова к соответствующему диалогу с Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Швыдкой сделал во время разговора с журналистами. При этом спецпредставитель в ближайшее время собирается посетить Словакию с рабочим визитом.

«Как мне представляется, сегодня словацкие власти готовы к началу диалога о том, каким образом может возобновиться культурное сотрудничество, если не на государственном уровне, то хотя бы на уровне культурных институтов. Думаю, что разговор и в министерстве иностранных дел, и в парламенте, даст большее понимание того, какие проекты (будут реализованы — прим. ред.) и каким путем мы пойдем (при — прим. ред.) реализации возобновления культурных контактов», — заявил он.

Ранее Швыдкой обсудил вопросы сотрудничества с министром науки Казахстана.