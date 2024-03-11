Столтенберг: «победой Украины» будет считаться сохранение ее государственности
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал на брифинге, что «победой Украины» может считаться сохранение ее государственности. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Журналисты задали главе альянса вопрос о том, получит ли Киев приглашение стать новым членом блока. Он ответил, что в настоящее время « Украина близка к членству в НАТО как никогда ранее».
Также Столтенберг назвал критерии «победы Украины».
«Мы должны сесть и договориться о решении, при котором Украина будет признана как независимая страна», — пояснил глава альянса.
Журналисты отметили, что в ходе брифинга по украинской проблематике не говорилось про «границы 1991 года», «общепризнанные территории», «уважение территориальной целостности».
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Напомним, что в последнее время в западных СМИ все чаще появляются публикации о мирных переговорах, о необходимости завершить конфликт на Украине дипломатическим путем.