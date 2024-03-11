Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал на брифинге, что «победой Украины» может считаться сохранение ее государственности. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Журналисты задали главе альянса вопрос о том, получит ли Киев приглашение стать новым членом блока. Он ответил, что в настоящее время « Украина близка к членству в НАТО как никогда ранее».

Также Столтенберг назвал критерии «победы Украины».

«Мы должны сесть и договориться о решении, при котором Украина будет признана как независимая страна», — пояснил глава альянса.

Журналисты отметили, что в ходе брифинга по украинской проблематике не говорилось про «границы 1991 года», «общепризнанные территории», «уважение территориальной целостности».

Генсек НАТО рассказал, в чем видит повод для оптимизма

Напомним, что в последнее время в западных СМИ все чаще появляются публикации о мирных переговорах, о необходимости завершить конфликт на Украине дипломатическим путем.