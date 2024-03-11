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В МИД Греции выразили поддержку евроинтеграции Черногории

Афины поддерживают европейские перспективы Черногории. Об этом 11 марта заявил глава МИД Греции Йоргос Герапетритис по итогам переговоров со своим черногорским коллегой Филипом Ивановичем.

В МИД Греции выразили поддержку евроинтеграции Черногории
© globallookpress.com

Глава МИД Греции акцентировал внимание на том, что европейская перспектива Западных Балкан укрепит региональную безопасность и стабильность.

«Перспектива вступления всех государств-кандидатов [в Евросоюз] должна основываться на равноправии и полном уважении международного права, верховенства закона, принципов демократии, европейского законодательства и добрососедских отношений», — приводит слова Герапетритиса пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства.

Министр дал положительную оценку прогрессу, достигнутому Подгорицей на переговорах о вступлении в ЕС. При этом греческий политик выразил удовлетворение полным соответствием позиции Черногории направлениям общей внешней политики и политики безопасности Евросоюза.

Герапетритис заверил, что Афины продолжат оказывать Подгорице техническую помощь по интеграции европейских законодательных норм. «Греция будет по-прежнему привержена продвижению кандидатуры Черногории, которая добилась очень значительного прогресса на пути к сближению с Европейским союзом. И мы надеемся, что вскоре у нас будет возможность приветствовать Черногорию в европейской семье», — заявил глава греческого МИД.

Черногория подала заявку на вступление в ЕС в 2008 году. Непосредственные переговоры по данному вопросу начались в июне 2012 года.

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