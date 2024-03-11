В МИД Греции выразили поддержку евроинтеграции Черногории

Афины поддерживают европейские перспективы Черногории. Об этом 11 марта заявил глава МИД Греции Йоргос Герапетритис по итогам переговоров со своим черногорским коллегой Филипом Ивановичем.

Глава МИД Греции акцентировал внимание на том, что европейская перспектива Западных Балкан укрепит региональную безопасность и стабильность.

«Перспектива вступления всех государств-кандидатов [в Евросоюз] должна основываться на равноправии и полном уважении международного права, верховенства закона, принципов демократии, европейского законодательства и добрососедских отношений», — приводит слова Герапетритиса пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства.

Министр дал положительную оценку прогрессу, достигнутому Подгорицей на переговорах о вступлении в ЕС. При этом греческий политик выразил удовлетворение полным соответствием позиции Черногории направлениям общей внешней политики и политики безопасности Евросоюза.

Герапетритис заверил, что Афины продолжат оказывать Подгорице техническую помощь по интеграции европейских законодательных норм. «Греция будет по-прежнему привержена продвижению кандидатуры Черногории, которая добилась очень значительного прогресса на пути к сближению с Европейским союзом. И мы надеемся, что вскоре у нас будет возможность приветствовать Черногорию в европейской семье», — заявил глава греческого МИД.

Черногория подала заявку на вступление в ЕС в 2008 году. Непосредственные переговоры по данному вопросу начались в июне 2012 года.