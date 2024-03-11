Tribune: Макрон может вновь перенести визит в Киев
Визит французского президента Эммануэля Макрона в Киев, который запланирован на середину марта и ранее уже переносился, могут вновь отложить.
Об этом пишет газета Tribune.
Отмечается, что это связано с вопросами безопасности и планами организовать поездку, совместную с лидерами других государств Запада.
В статье говорится, что Макрон может направиться на Украину вместе с лидерами стран Прибалтики, Румынии, Чехии, Британии или Нидерландов, которые требуют «большей жёсткости в отношении России».
Текст статьи приводит РИА Новости.
Ранее Зеленский анонсировал визит Макрона в Киев в ближайшее время.
В феврале Макрон откладывал визит в Киев по соображениям безопасности.