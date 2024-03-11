Во Франции назвали сроки визита Макрона в Киев
Президент Франции Эмманюэль Макрон намеревается посетить Киев в ближайшие недели. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.
Источник пояснил, что точная дата поездки не называется в силу того, что французский лидер ведет переговоры с главами государств и правительств западных стран о совместной поездке на Украину.
По данным портала, вопрос о визите французского лидера на Украину был поднят во время его беседы с Владимиром Зеленским.
Кроме того, стороны обсудили поддержку Украины со стороны Франции, совместное производство оружия и его техобслуживание, разминирование украинской территории.
Названа возможная цель поездки Макрона в Киев
Макрон пообещал поддержать усилия по созданию коалиций по дронам, по отправке контингента на Украину, по «ударам в глубину [российской территории]». Также он подтвердил свою поддержку чешской инициативы по закупке снарядов для ВСУ в странах, не входящих в ЕС и НАТО.
Напомним, что изначально визит президента Франции в Киев был запланирован на февраль 2024 года. Позже он был перенесен «из соображений безопасности».