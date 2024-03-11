Байден решил бороться с всплеском ненависти к мусульманам в США

На фоне конфликта между Израилем и Палестиной в США наблюдается «ужасающий» всплеск ненависти к мусульманам. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

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По его словам, из-за этого Белый дом в данный момент работает над первой в истории «Национальной стратегией по борьбе с исламофобией».

«Наблюдаем ужасающий всплеск ненависти и насилия по отношению к американцам-мусульманам. Исламофобии нет места в США — стране, который основана на свободе вероисповедания и построенной на вкладе иммигрантов», — сказал американский лидер.

Байден также добавил, что власти Соединенных Штатов продолжат доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа, а также работать над сделкой с целью прекратить огонь в анклаве.

До этого президент США заявлял, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху действиями в отношении Газы больше вредит своей стране, чем помогает ей, настраивая весь мир против Тель-Авива.