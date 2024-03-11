Миддлтон прокомментировала публикацию фото с семьей, вызвавшего скандал

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что сама отредактировала фото, которое вызвало волну обсуждений на фоне ее недавней операции. Об этом сообщает Variety.

Ранее, 10 марта, Кенсингтонский дворец опубликовал первое фото Миддлтон после операции на брюшной полости. На кадре принцессу запечатлели с детьми — 10-летним принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и 5-летним принцем Луи.

После публикации некоторые пользователи соцсетей усомнились в новизне снимка, а кто-то и вовсе заявил, что оно отредактировано. СМИ обратили внимание на неестественное расположение рукава на одежде принцессы Шарлотты и молнию на куртке принцессы Уэльской. Следом несколько крупных новостных агентств отозвали кадр из своих баз, заявив, что «фото могло подвергнуться манипуляциям». Среди них были Agence France-Presse, Associated Press, Reuters и Getty.

Миддлтон объяснила, что сама отредактировала это фото. Она отметила, что, как и многие фотографы-любители, иногда экспериментирует с монтажом. Принцесса принесла извинения за путаницу, которую вызвала семейная фотография.

Ведущие мировые СМИ массово отозвали фото принцессы Уэльской

Напомним, что 17 января Кенсингтонский дворец заявил, что Миддлтон перенесла «плановую операцию на брюшной полости». Сама принцесса не появлялась на публике с декабря.