Флаг Швеции подняли в штаб-квартире НАТО в Брюсселе по случаю вступления королевства в Североатлантический альянс.

Как пишет ТАСС, официальную церемонию провели в штаб-квартире в Брюсселе.

Швеция стала 32-м членом альянса.

В Госдепе США ранее объявили о вступлении в силу протокола о присоединении Швеции к НАТО.

В Совете Федерации прокомментировали вступление Швеции в НАТО

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов высказал мнение, что присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу является большой ошибкой в истории страны.