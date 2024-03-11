Генсек НАТО заявил об отсутствии военной угрозы от России

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не видит военную угрозу для стран альянса со стороны России. Lenta.ru

"Мы не видим никакой немедленной военной угрозы со стороны России против стран НАТО", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии поднятия флага Швеции в штаб-квартире в связи с присоединением этой страны к альянсу. ТАСС

Ранее министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что вмешательство сил НАТО в украинский конфликт сотрёт путь к дипломатии. RT на русском