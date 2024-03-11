В партии Пашиняна опровергли любые действия против России

Ереван не совершает каких либо действий против Москвы, заявления об этом являются провокацией. Об том заявил замглавы постоянной парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции, член партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» Вагаршак Акобян, передает ТАСС.

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Представитель партии опроверг любые действия Армении против России и подчеркнул, что страны до сих пор считаются союзниками.

«Оценка, согласно которой некоторые наши шаги направлены против России, является всего лишь провокацией и не имеет ничего общего с реальностью. Мы делаем все возможное, чтобы иметь нормальные отношения со всеми нашими партнерами и не работать против кого-либо», — отметил Акобян.

По его словам, партия не может «работать против кого-либо».

«Мы работаем на благо Армении, если это может быть воспринято как работа против кого-то, я считаю это неправильной оценкой и неправильным толкованием политической ситуации», — заключил Акобян.

Ранее депутат Национального собрания (НС), секретарь оппозиционной парламентской фракции «Армения» Арцвик Минасян заявил, что разрыв отношений между Арменией и Россией может привести к катастрофе.