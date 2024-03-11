Маск назвал Байдена «мрачной марионеткой»

По мнению предпринимателя, во время ежегодного обращения к конгрессу президент США говорил не по делу.

«Ему было приказано преклонить колено в бесчестье», — написал бизнесмен в соцсети Х.

Так он прокомментировал пост, где говорилось, что главой Белого дома «в реальности управляют СМИ и революционный класс активистов».

Маск также согласился с тем, что Россия стала сильнее на фоне действий США.

«К сожалению, это правда», — прокомментировал он публикацию миллиардера Дэвида Сакса, заявившего о том, что все ожидания Байдена по поводу Москвы не оправдались.

Бизнесмен также выразил мнение, что меры, принятые Вашингтоном, сделали её армию «сильнее, больше».