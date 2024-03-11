В партии Пашиняна сделали заявление об отношениях с Россией

Замглавы постоянной парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции, член партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна Вагаршак Акобян назвал провокацией заявления о том, что Ереван предпринимает какие-либо действия против России. RT на русском

"Армения ничего не делает против какой-либо страны, особенно против России, потому что до сих пор мы считаемся союзником России и страной, находящейся в одной экономической зоне. Оценка, согласно которой некоторые наши шаги направлены против России, является всего лишь провокацией и не имеет ничего общего с реальностью. Мы делаем все возможное, чтобы иметь нормальные отношения со всеми нашими партнерами и не работать против кого-либо. Мы не можем работать против кого-либо. Мы работаем на благо Армении, если это может быть воспринято как работа против кого-то, я считаю это неправильной оценкой и неправильным толкованием политической ситуации", - отметил он. ТАСС

Ранее замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Лондон признает решение Армении о заморозке членства в ОДКБ и планирует оказать Еревану поддержку «перед лицом исходящих от России угроз ответных мер». Lenta.ru