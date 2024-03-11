Санкционная политика США сделала Россию только сильнее, и ее экономика оказалась устойчивой к внешнему давлению. Таким образом американский предприниматель Илон Маск выразил согласие с мнением предпринимателя Дэвида Сакса в социальной сети X (бывший Твиттер).

«К сожалению, это правда», — ответил Маск на слова Сакса о том, что действия президента США Джо Байдена привели к краху Украины.

Кроме того, Сакс обратил внимание на целый ряд заявлений Байдена о России, которые не сбылись. В частности, американский лидер обещал истощить Москву и ослабить Российскую армию. Однако, как отметил предприниматель, армия России стала только сильнее, в то время как западные запасы вооружений находятся на грани истощения.

Маск обвинил Байдена в попытке использовать мигрантов на выборах

Ранее Маск заявил, что украинские позиции слабеют, и Киев должен был заключить мир еще год назад, когда была такая возможность.