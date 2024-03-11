Обзор иноСМИ: сколько F-16 получит Украина, дебаты о ядерном оружии в Европе

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Европа задумалась о ядерном оружии

После многих лет относительной стабильности лидеры ЕС «больше не могут позволить себе игнорировать угрозу ядерного оружия», пишет Vox. Издание отмечает, что из-за конфронтации с Россией и сомнений по поводу «зонтика безопасности», который предоставляют США, в Европу «с большим размахом» вернулись дискуссии о размещении ядерного оружия.

Лидеры Польши ранее предложили разместить ядерное оружие НАТО на своей территории. Vox назвал такой сценарий маловероятным - на это потребовалось бы согласие всех стран НАТО, а Москва расценила бы это как провокацию. Немецкий политик Манфред Вебер, глава правоцентристской Европейской народной партии (крупнейшая в Европарламенте), недавно выступил за разработку Европой собственных сил ядерного сдерживания. На континенте уже имеется большое количество ядерного оружия. Франция и Британия имеют арсеналы примерно в 290 и 225 боеголовок соответственно. У США также есть арсенал примерно в сотню боеголовок в Бельгии, Нидерландах, Германии, Италии и Турции. При этом одного факта ядерной мощи России достаточно, чтобы удержать западные страны от некоторых шагов, включая отправку собственных войск на Украину и введение бесполтной зоны над страной, отмечает Vox. Страны ЕС не станут ядерными в одночасье, но новые дискуссии, похоже, предвещают мир, в котором ядерная стратегия и балансирование на грани войны снова окажутся в центре глобальной политики, подчеркивает портал.

NYT: Украина получит лишь шесть истребителей F-16

Украина может получить истребители F-16 в июле 2024 года, но лишь в небольшом количестве, пишет The New York Times. Страны НАТО пообещали Киеву самолеты в прошлом году, но с их доставкой и обучением пилотов возникли проблемы. В итоге Украина, вероятно, получит лишь шесть из 45 заявленных истребителей.

Летные инструкторы ждут украинских пилотов для обучения работе с F-16, но украинцы до сих пор не прибыли в новый учебный центр в Румынии, несмотря на сделанные еще прошлым летом заявления. Эта задержка - еще одна составляющая «замешательства и хаоса», возникших на пути НАТО к поставкам F-16, подчеркивает NYT.

Финские рабочие начали двухнедельную забастовку

В понедельник, 11 марта, профсоюзы Финляндии начали двухнедельную (до 24 марта) забастовку, выступив против реформы рынка труда. Как сообщает Helsingin Sanomat, забастовка заблокирует грузовое движение в портах и на железнодорожных путях, остановит крупные заводы и вызовет перебои в распределении топлива.

Профсоюзы выступают против обширных реформ, проводимых правительством Петтери Орпо. Финское правительство, в частности, планирует ограничить влияние профсоюзов, а также рассматривает увеличение пенсионных взносов и повышение пенсионного возраста. Бизнес уже предупредил, что в долгосрочной перспективе забастовка может отразиться на доступности некоторых фруктов, овощей и импортных сыров.

Спрос иностранных компаний на железные дороги РФ «взлетел до небес»

Нестабильная ситуация в Красном море стимулирует спрос на перевозку товаров в Европу по российским железным дорогам, рассказала Financial Times. Ранее из-за атак хуситов на корабли, связанные с Израилем, многие международные компании приостановили рейсы через Красное море.

По данным DHL и железнодорожных операторов, спрос на перевозку товаров из Азии в Европу по железной дороге через Россию вырос на 40 процентов с начала кризиса в Красном море, что привело к росту доходов РФ. Базирующаяся в Нидерландах компания Компания Rail Bridge Cargo отметила рост грузовых железнодорожных перевозок через Россию на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Железнодорожный транспорт оказывается более привлекательным для грузоотправителей благодаря своей экономической эффективности по сравнению с авиаперевозками и быстрым срокам доставки. В целом спрос на железнодорожные перевозки в последнее время «взлетел до небес», заявили опрошенные FT эксперты.

Историк связал сцены из «Одиссеи» с Балтийским морем и Карелией

Итальянский историк-любитель Феличе Винчи считает, что действие «Одиссеи»» Гомера разворачивалось в районе Балтийского моря. Как пишет портал Big Think, в одной из сцен эпической поэмы свинопас Эвмей одалживает Одиссею плащ, поскольку ночь оказалась очень холодной. По версии Винчи, эта часть «Одиссеи» звучит «не очень-то по-средиземноморски».

Историк обнаружил множество других сомнительных моментов в текстах Гомера. Для Винчи несостыковки обернулись «шокирующим открытием»: он считает, что действие гомеровских историй, краеугольных камней древнегреческой и современной западной культуры, разворачивались не в Греции и вокруг нее, а, скорее, недалеко от Балтийского моря. Винчи указывает на многочисленные «климатические аномалии» в произведениях Гомера (к примеру, прохладная, туманная погода и снег, засыпающий щиты воинов) и различные географические неточности вроде упоминаний о «широком Геллеспонте», который лучше соответствовал бы широкому Финскому заливу. Бои, которые проходили у Гомера ночью, могли стать возможными только благодаря длинным летним дням в северных широтах, а подземное царство Аида находилось в русской Карелии, считает Винчи.