Работа портов в Финляндии парализована из-за забастовки

Грузоперевозки почти во всех портах Финляндии прекращены из-за забастовки против изменений на рынке труда, предлагаемых правительством Петтери Орпо, сообщает РИА Новости со ссылкой на Yle.

Забастовка началась утром в понедельник, 11 марта и продлится две недели. Протесты связаны с реформами кабмина, которые связаны с пенсионной реформой, выплатами по больничному листу, безработице, упрощением увольнений, запретом забастовок и другими изменениями.

Парализовавшую работу портов акцию поддержали Индустриальный профсоюз, профсоюз работников автотранспорта, публичного сектора и сферы соцобеспечения, а также профсоюз электриков европейской страны. Отмечается, что часть скоропортящихся товаров, разгрузка которых стала невозможной, перевезут в грузовиках на пассажирских судах, которые курсируют в прежнем режиме.