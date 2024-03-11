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Во Франции призвали говорить с РФ на языке баланса сил

Государствам Евросоюза необходимо говорить с Москвой на языке баланса сил. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне.

Во Франции призвали говорить с РФ на языке баланса сил
© globallookpress.com

По его словам, Париж наивен, считая, что должен устанавливать собственные правила. Однако Россия нарушает международное право и хочет навязать свое видение внешней политики Европе, указал глава ведомства.

На фоне этого министр призвал Францию начать говорить с РФ на языке баланса сил. Он добавил, что Париж никогда не относился к Москве двусмысленно. Страна пытается добиться огромной поддержки Киева и показать России единство Евросоюза, отметил Сежурне.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев, который состоится в ближайшее время. Он также сообщил, что провел с Макроном телефонный разговор, в ходе которого они обсудили текущую боевую обстановку и недавнюю конференцию в поддержку Украины, прошедшую в Париже.

В конце февраля Макрон заявил, что участникам парижской конференции не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада на Украину, однако он не стал исключать подобной возможности в будущем.

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